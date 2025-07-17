Доклад о ходе работы должен быть представлен к 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение приоритетно закупать российское оборудование при реализации поддерживаемых государством инвестиционных проектов.

Предложения по доработке механизма "Фабрики проектного финансирования" должны к сентябрю представить правительство и ВЭБ.РФ. Им поручено предусмотреть "установление условия о необходимости приобретения в приоритетном порядке оборудования российского происхождения при реализации" инвестпроектов.

Доклад о ходе работы должен быть представлен Путину к 1 сентября.