Президент РФ ожидает доклад о ходе работы до 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подумать о том, как дополнительно поддержать внедрение отечественных систем автоматизации и роботизации при строительстве промышленных объектов.

Поручение распространяется и на объекты логистики.

Помимо этого, кабмин рассмотрит и возможность применения пониженных налоговых ставок на прибыль в сфере станкостроения, автоматизации и робототехники.

Глава государства также поручил предусмотреть и пониженные тарифы страховых взносов для таких компаний по аналогии "с пониженными налоговыми ставками и тарифами, применяемыми к организациям, осуществляющим деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности".

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть методы дополнительной поддержки российских производителей комплектующих для машиностроения. Такое поручение было дано "в целях повышения их конкурентоспособности, в первую очередь ценовой, по сравнению с аналогичной иностранной продукцией". Глава государства ожидает доклад о ходе работы до 1 сентября.