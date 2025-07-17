В фермерских хозяйствах КБР увеличили поголовье мелкого рогатого скота

Положительную динамику наблюдают и в других отраслях животноводства

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Поголовье мелкого рогатого скота, овец и коз, увеличилось в фермерских хозяйствах Кабардино-Балкарии (КБР) на 16% и составило более 136 тыс. голов, сообщили в администрации главы КБР.

"На сегодняшний день численность овец и коз в фермерских хозяйствах КБР достигает 136,5 тыс. голов. В сравнении с прошлым годом рост составил почти 16%", - отметили в администрации главы региона.

Положительная динамика наблюдается и в других отраслях животноводства. Так, поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,3%, коров - на 2,1%, а домашней птицы увеличилось на 20,6%.

Кабардино-Балкария входит в тройку лидеров по темпам роста сельхозпроизводства среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.