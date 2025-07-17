В ФТС разъяснили, как уплатить утильсбор на транспортное средство из стран ЕАЭС

Как уточнили в ведомстве, для уплаты необходимо, в частности, подготовить комплект документов и заполнить расчет по форме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России разъяснила порядок действий при уплате утилизационного сбора на транспортное средство (ТС) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Теперь ознакомиться с порядком действий при уплате утилизационного сбора на транспортное средство из стран ЕАЭС (для физических лиц) стало еще проще - мы подготовили краткое и наглядное руководство", - говорится в сообщении.

Как разъяснили в ведомстве, для уплаты утильсбора на ТС из ЕАЭС необходимо: подготовить комплект документов; заполнить расчет утильсбора по форме, при этом коэфициент применяется на дату подачи расчета; ввести денежные средства плательщика на единый лицевой счет для оплаты и затем подать комплект документов в таможенный орган по месту нахождения (месту жительства). В случае если осуществлялось таможенное декларирование ТС, то документы необходимо предоставить в таможенной орган, где оно осуществлялось.

При этом в ФТС отметили, что комплект документов должен быть подан в таможенный орган до принятия решения о выпуске, при этом не позднее пятого рабочего дня со дня фактического пересечения ТС государственной границы РФ (при ввозе из ЕАЭС), а также не позднее постановки ТС на государственный учет.

После подачи расчета и документов должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку правильности исчисления утильсбора, а также формирует таможенный приходный ордер (ТПО), либо возвращает плательщику комплект документов с указанием причины отказа. Далее информация об уплате утилизационного сбора направляется в АО "Электронный паспорт" в автоматическом режиме после оформления таможенного приходного ордера.

"Остерегайтесь мошенников, которые предлагают незаконные схемы оформления транспортных средств", - предупредили в ФТС.