Главы министерств Андрей Кузнецов и Антон Алиханов выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов обсудили в Москве вопросы взаимодействия. Об этом сообщили в белорусском министерстве.

"Стороны обсудили текущую динамику двустороннего сотрудничества и взаимодействия между двумя профильными ведомствами двух стран. В рамках встречи были рассмотрены вопросы укрепления и развития торгово-экономического взаимодействия. Министры подчеркнули важность продолжения активного диалога и обмена опытом для повышения эффективности совместных инициатив", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в инновационных сегментах экономики, а также вопросам интеграции промышленных предприятий двух стран. Министры отметили необходимость дальнейшего продолжения совместной работы по созданию условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности продукции двух стран.

Кузнецов и Алиханов выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Белоруссией и Россией, подчеркнув важность совместных усилий для достижения общих целей в сфере промышленного развития. Как проинформировали в белорусском ведомстве, по итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и реализовывать намеченные планы в рамках двустороннего сотрудничества, способствуя развитию промышленного потенциала обеих стран.

"Антон Алиханов выразил благодарность за плодотворное и конструктивное сотрудничество и отметил значимость проведения Международной промышленной выставки "Иннопром" в Беларуси - впервые в истории выставка пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года", - добавили в пресс-службе.