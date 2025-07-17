Конкурс "Знай наших" собрал рекордные 14,2 тыс. заявок, а более 2 тыс. финалистов получат поддержку от свыше 50 партнеров проекта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассчитывает на увеличение количества успешных российских брендов. Об этом он заявил на церемонии награждения победителей третьего сезона всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

Конкурс собрал рекордные 14,2 тыс. заявок, а более 2 тыс. финалистов получат поддержку от свыше 50 партнеров проекта. По итогам 2025 года лучшими признаны 100 брендов из 39 регионов России.

"Мы увидели творческий подход, который всегда отличал русских людей. В его основе - отечественные традиции и культурный код. Мы рады, что среди финалистов конкурса "Знай наших" есть компании, которые воспользовались различными мерами поддержки институтов развития группы ВЭБ.РФ. Уверен: таких совместных историй успеха будет больше, особенно в технологических номинациях", - сказал Шувалов, который также является председателем экспертного совета АСИ.

В 2025 году в конкурсе, который стал частью деловой программы форума "Сильные идеи для нового времени", при участии ВЭБ.РФ и фонда "Защитники Отечества" впервые появилась специальная номинация, направленная на поддержку проектов для участников и ветеранов СВО.

"Перед пленарным заседанием форума "Сильные идеи для нового времени" мы вместе с главой государства посетили выставку брендов "Знай наших": предприниматели рассказали о семейном бизнесе и своих новых проектах - мы обязательно будем их поддерживать. Сегодня в нашей стране небывалый подъем интереса, а главное, доверия к продукции, которая произведена в России, с нашим сырьем, в которую "вшит" наш невероятно многогранный культурный код. Приятно видеть, как растет и преображается российский бизнес и его новые герои - растущие бренды", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Победители получат комплексную поддержку - бесплатные рекламные кампании, доступ к крупнейшим онлайн-платформам, образовательным и деловым программам, экспертному сопровождению и отраслевым мероприятиям. Дополнительно предусмотрена помощь в масштабировании бизнеса и выходе на международные рынки. Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и нескольким специальным номинациям.