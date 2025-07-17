Самолеты не принимали и не выпускали

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В новость внесены изменения (23:33 мск) - добавлена информация о снятии временных ограничений.