Глава группы компаний Игорь Ляпунов отметил, что искусственный интеллект снижает влияние человеческого фактора в случае хакерских атак

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оперативному реагированию на киберугрозы в РФ недостает ИИ-технологий, что также касается принятия решений в сфере информбезопасности. ИИ мог бы помочь в этих областях, сообщил ТАСС глава группы компаний "Солар", заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Игорь Ляпунов.

По его мнению, ИИ "должен использоваться в обороне российских компаний от хакерских атак", и в некоторых областях его не хватает - упор в разработке стоит сделать на ИИ-принятие решений и ИИ-реагирование.

"Наш главный риск - не отсутствие технологий, а несовершенство процессов управления, которые зависят от человеческих факторов. Сегодня недостаточно иметь современные инструменты защиты. Важно правильно организовать оперативное реагирование и принятие решений. Искусственный интеллект помогает решить эту проблему: он повышает скорость реагирования и снижает влияние человеческого фактора", - сказал топ-менеджер.

Ляпунов считает, что сейчас идет гонка вооружений ИИ-алгоритмов: современный фишинг генерируется с помощью ИИ, и отражают его тоже инструменты машинного обучения. "ИИ выступает против самого себя - на стороне киберпреступности и на стороне кибербезопасности", - пояснил он.