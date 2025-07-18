Депутат Антропенко предложил рассказывать в рекламе о вреде сладкой газировки

Напитки наносят ущерб здоровью излишним содержанием сахара и красителей, сказал политик

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Реклама сладких газированных напитков должна содержать информацию о вреде их употребления. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Предлагаю информировать граждан о последствиях потребления сладких газированных напитков. Они наносят вред здоровью излишним содержанием сахара и красителей. Информирование должно быть как на упаковке, так и в рекламных роликах", - сказал депутат.

По его словам, такое предупреждение важно в том числе для граждан, имеющих проблемы со здоровьем из-за лишнего потребления сахара, а также страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

15 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Документ инициирован группой депутатов.

Согласно законопроекту, в радиопрограммах время такого предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем 7% рекламной площади.