Перелет с пересадками обойдется от 40 тыс. рублей и выше, сообщила руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий Екатерина Долгих

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость билета на прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян может начинаться от 60-70 тыс. рублей, перелет с пересадками - от 40 тыс. рублей, сообщила ТАСС руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих.

"Спрос на рейсы в Пхеньян вряд ли будет большим. Прямой билет в одну сторону будет стоить от 60-70 тыс. рублей. Перелеты с пересадками могут быть дешевле - от 40 тыс. [рублей]", - сказала она.

Долгих добавила, что с запуском прямых рейсов пассажиры смогут летать без пересадок, хотя раньше путешественники добирались через Владивосток: сначала самолет до восточной столицы, потом - на поезде в Пхеньян.

"Теперь логистика станет проще, но глобально ничего не меняется, ведь попасть в Северную Корею по-прежнему можно только в составе организованной туристической группы, так что своим ходом посмотреть страну не получится", - заключила она.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что первый полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля, а время в пути составит около 8 часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.