Число оплат стало на 7% больше, а средний чек составил 385 руб., говорится в результатах исследования

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оборот сервисов знакомств в России вырос на 26% в первой половине 2025 года по сравнению со вторым полугодием 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "ЮKassa" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Оборот сервисов знакомств стал на 26% выше, число оплат - на 7% больше, средний чек составил 385 руб. (+18%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, оборот кафе и ресторанов в РФ за полгода увеличился на 11%, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 2 272 руб. Оборот в категории достопримечательностей и выставок вырос на 50%, число оплат - на 69%, при этом средний чек снизился на 11%, до 3 156 руб. Оборот массажных услуг увеличился на 52%, число оплат - на 27%, а средний чек - на 20%, до 5 506 руб.

Эксперты отметили, что россияне стали больше внимания уделять здоровью. Одним из самых быстрорастущих сегментов по итогам шести месяцев этого года стала медицина: оборот медицинских учреждений увеличился на 72% по сравнению с предыдущим полугодием, число оплат - на 37%, а средний чек - на 26%, до 10 351 руб. Оборот в категории БАДов и спортивного питания вырос на 27%, число оплат - на 7%, а средний чек - на 18%, до 8 761 руб.

Кроме того, с января по июнь 2025 года общий оборот спортивных клубов и полей вырос на 43% по сравнению с июлем - декабрем 2024 года. Оплат стало на 25% больше, средний чек составил 5 531 руб. (+14%).

Автомобильные услуги

Россияне все больше демонстрируют осознанный подход к потреблению, за счет чего растет спрос на ремонт и прочие персонализированные услуги. Например, оборот станций техобслуживания и автотехцентров за прошедшие полгода вырос на 45%, число оплат - на 16%, а средний чек - на 25%, до 6 778 руб.

Оборот автомоек за отчетный период увеличился на 56%, число оплат - на 49%, а средний чек составил 152 руб. (+4%). Оборот АЗС стал на 63% выше, число оплат - на 24% больше, средний чек достиг 996 руб. (+31%). Оборот магазинов автозапчастей вырос на 9%, число оплат - на 10%, а средний чек не изменился и составил 6 510 руб.

"Кроме того, данные "ЮKassa" указывают на формирование экосистемы для электротранспорта. За первое полугодие текущего года оборот в сегменте электроэнергии для электромобилей вырос на 30%, число оплат - на 15%, а средний чек - на 12%, до 566 руб.", - сообщили в компании.

Общие итоги

В целом оборот и число транзакций российского рынка e-commerce остались на уровне второго полугодия 2024 года, а средний чек незначительно снизился - на 2%, до 1 310 руб. При этом число активных онлайн-площадок в сервисе увеличилось на 11%, преимущественно за счет малого бизнеса.

"Российский e-commerce в первом полугодии продемонстрировал устойчивость, несмотря на общее замедление роста. Мы ожидаем, что до конца года рынок активизируется за счет традиционных осенних распродаж и новогодних праздников. Средний чек может стабилизироваться на текущем уровне, а количество транзакций - вырасти на 8-12%", - объяснил начальник отдела продаж "ЮKassa" Никита Цой.

Об исследовании

Аналитики сервиса изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов (малого, среднего и крупного) за январь - июнь 2025 года и июль - декабрь 2024 года. Проанализированы данные более чем 266 тыс. интернет-магазинов, подключенных к сервису "ЮKassa".