Демешин: Хабаровский край должен стать центром туризма ДФО, но нужно развить отрасль

Глава региона отметил, что в 2024 году в край приехали 736 тыс. россиян и иностранцев

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Хабаровский край должен стать туристическим центром Дальнего Востока, однако отрасль требует перезагрузки, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам двухдневной стратегической сессии по развитию туристического потенциала края.

"Хабаровский край может и должен стать центром туризма на Дальнем Востоке! Но отрасль у нас находится несколько в разрозненном состоянии. <...> В прошлом году к нам приехали 736 тыс. россиян и иностранцев - на 5,3% больше, чем в 2023 году. Бюджет края получил почти 340 млн рублей налогов от гостиниц и туркомпаний. И у нас множество точек роста, однако пока я не вижу достаточной активности бизнеса в этом направлении", - написал Демешин.

По оценкам Минвостокразвития, запуск международного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский может увеличить турпоток в Хабаровском крае до 2 млн человек ежегодно. При этом предложений от предпринимателей по созданию туристической инфраструктуры на острове в настоящее время недостаточно, отметил губернатор. Есть и другие точки роста, например, рядом с существующей инфраструктурой горнолыжных комплексов "Холдоми" и "Хехцир".

"Я - за то, чтобы бизнес давал нам новые смыслы, с учетом которых будем перезагружать туристическую отрасль нашего края. Круизный, промышленный, познавательный, приключенческий, событийный и гастрономический туризм, новые маршруты, подготовка профессиональных кадров и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО - вот наши приоритеты", - написал Демешин. В Национальном туристском рейтинге - 2024 Хабаровский край, по информации регионального правительства, сохранил позицию в группе с названием "Крепкие профи" и занял 35-е место среди всех субъектов РФ.

На стратсессии, как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, обсуждались проблемы и перспективы развития инфраструктуры, транспортной доступности объектов. "Эта стратегическая сессия позволила выработать конкретные меры по увеличению турпотока в регион и укрепить сотрудничество между профессиональным сообществом и правительством Хабаровским края", - привели в сообщении слова президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского.

Стратегическая сессия прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским союзом туриндустрии и Хабаровским краем. Организаторами выступили министерство туризма региона и краевой туристский информационный центр.