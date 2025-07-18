FT: сделку Пентагона по металлам назвали вмешательством государства

Как поясняет издание, сделка стала частью стратегии Белого дома по устранению доминирования Китая в сфере важнейших полезных ископаемых и ее внутренней цепочки поставок

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Руководители горнодобывающих компаний и бывшие должностные лица США раскритиковали "очень необычную" сделку американской администрации с MP Materials, единственной частной компанией в стране, занимающейся добычей и переработкой редкоземельных металлов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их мнению, прямые инвестиции Пентагона в компанию в размере $400 млн, а также предоставление ей ценовых гарантий, почти вдвое превышающих рыночные, дают ей преимущества над другими, подрывают конкурентоспособность и деформируют рынок. Один из руководителей конкурирующей компании назвал на условиях анонимности сделку "высокозатратной" операцией, которая, по его утверждению, напоминает "китайскую модель" господдержки промышленности.

Как поясняет издание, сделка стала "частью стратегии Белого дома по устранению доминирования Китая в сфере важнейших полезных ископаемых и ее внутренней цепочки поставок". Министерство обороны США заключило также соглашение с MP Materials на производство редкоземельных магнитов - самых мощных среди постоянных магнитов - для снижения американской зависимости от иностранных поставок.

С вводом в эксплуатацию завода, начало строительства которого ожидается в 2028 году, США смогут производить почти 10 тыс. тонн редкоземельных магнитов в год. Сейчас Соединенные Штаты в основном закупают их за рубежом.

Рассчитанное на 10 лет соглашение между Пентагоном и MP Materials предусматривает также получение компанией от американского оборонного ведомства ссуды на $150 млн.