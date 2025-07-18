Высокой популярностью пользовалась недвижимость, расположенная в Центральном, Западном и Восточном округах, отметила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 700 нежилых помещений общей площадью свыше 130 тыс. кв. м. реализовали на торгах за шесть месяцев 2025 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Нежилая недвижимость востребована столичными предпринимателями, и город предлагает им широкий выбор помещений как для приобретения в собственность, так и для аренды, в том числе по льготной ставке. За шесть месяцев 2025 года на открытых аукционах было реализовано 714 таких помещений общей площадью 132,2 тыс. квадратных метров. Традиционно высокой популярностью пользовалась недвижимость, расположенная в Центральном, Западном и Восточном округах - как и в прошлом году они вошли в тройку лидеров по числу реализованных объектов", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, в Центральном округе с торгов ушли 106 помещений, в Восточном округе - 101, в Западном - 91. В среднем на один лот претендовали семь участников, но были и исключения. Например, аукцион по продаже помещения в новостройке в СВАО стал рекордным по числу участников - за него боролись 58 претендентов. В пресс-службе добавили, что самое большое помещение, которое было реализовано на торгах, имеет площадь 11,8 тыс. кв. м. и расположено под одним из пролетов Автозаводского моста.

"Наибольшей популярностью среди предпринимателей традиционно пользовались помещения на первых этажах и в подвалах. За шесть месяцев этого года были реализованы 163 подвальных помещения и 412 объектов на первых этажах, что составляет свыше 80% от общего объема. Еще 44 лота представляли собой объекты, занимающие несколько этажей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.