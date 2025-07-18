Министерство государственной безопасности КНР отметило, что в последние годы иностранные спецслужбы пытаются организовать нелегальный экспорт этой продукции, подкупая китайских граждан

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китайские власти пресекли противозаконные поставки редкоземельных металлов за рубеж. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности КНР.

Как уточняется в информационном материале на странице ведомства в WeChat, одна иностранная компания организовала контрабанду такой продукции. При ее вывозе из Китая указывались ложные сведения о товаре, экспорт осуществлялся небольшими партиями по разным каналам.

Министерство напоминает, что редкоземельные металлы относятся к товарам двойного назначения и поэтому считаются стратегическим ресурсом. Как отмечается, в последние годы иностранные спецслужбы путем подкупа китайских граждан пытаются прибегнуть к нелегальному экспорту этой продукции, что Пекин рассматривает как угрозу госбезопасности.