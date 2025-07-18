ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских санкций снижает потолок цен на нефть РФ с $60 до $47,6 за баррель

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Европейские чиновники надеются, что Канада, Япония, Великобритания и США, которые входят в Группу семи (G7), поддержат принятое в ЕС снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет портал Euractiv.

ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских санкций снижает потолок цен на нефть РФ с $60 до $47,6 за баррель, этот показатель будет пересматриваться не реже двух раз в год.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не поддержала пересмотр цен, ключевым инициатором идеи о потолке цен была предыдущая администрация Джо Байдена, пишет портал.

Брюссель рассчитывает, что его партнеры присоединятся к новым ограничениям цен на российскую нефть. Вместе с тем ЕС уверен, что эти санкции значительно скажутся на России, даже если другие их не поддержат.