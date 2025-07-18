По данным Банка России, выдачи рыночной ипотеки продолжают оставаться низкими в условиях высоких ставок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным ЦБ, в июне 2025 года выросла на 0,6% после роста на 0,5% в мае, говорится в материалах Банка России.

"По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае). При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% (+0,6% в мае)", - отмечается в документе.

Кроме того, объемы выдач по ипотеке текущего года увеличились до 309 млрд руб. в июне после около 290 млрд руб. в апреле - мае текущего года. Около 85% кредитов по-прежнему выдаются по госпрограммам, в частности, на "Семейную ипотеку" пришлось 222 млрд руб. после 209 млрд руб. в мае.

Также, по данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки продолжают оставаться низкими в условиях высоких ставок - 44 млрд руб. Средняя ставка по рыночным программам уменьшилась на 1,7 процентных пункта по сравнению с данными на конец мая и в конце июня составила 24,9%.