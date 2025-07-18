Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный займ под 1% годовых на покупку оборудования и сырья

СКАДОВСК /Херсонская область/, 18 июля. /ТАСС/. Завод по производству битумной эмульсии запустили в Скадовске Херсонской области при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), который выдал предприятию льготный займ под 1% годовых на покупку оборудования и сырья, передает корреспондент ТАСС.

"На территории Херсонской области открыто очередное промышленное предприятие в обрабатывающей сфере промышленности, которое получило, я считаю, одну из самых эффективных мер поддержки Фонда развития промышленности - это льготный займ на инвестиционный проект. Решение наблюдательным советом было принято в конце прошлого года. Буквально за полгода оборудование было заказано, поставлено и установлено, и сегодня как раз-таки происходит технический запуск проекта по производству битумной эмульсии", - сказал журналистам министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.

Глава ФРП Херсонской области Михаил Панченко уточнил ТАСС, что заявитель получил на семь лет льготный займ в размере более 13 млн рублей под 1% годовых. "Проект соответствовал всем требованиям четырех экспертиз - это финансово-экономическая, производственно-технологическая, правовая и обеспечительная. Мы не увидели никаких проблем с тем, чтобы выдать ему [заявителю] займ", - отметил Панченко.

Мощности нового завода позволяют производить более 250 тонн битумной эмульсии ежемесячно. Министр добавил, что запрос на создание такого предприятия был связан с высокими темпами восстановления дорожной сети региона. При этом инвестор, который реализовал проект, вошел в число резидентов свободной экономической зоны.

Как пояснил ТАСС директор реализующего проект ООО "СТК" Павел Блотницкий, ранее компания доставляла битумную эмульсию из Крыма, где расположен аналогичный завод. Новый объект решит проблему с логистикой для местных работ. "Первая продукция у нас в этом месяце будет 100% выпущена. Она будет реализована на объектах ремонта дорожной сети городов Скадовск и Железный Порт", - подчеркнул Блотницкий.