Предприятия благодаря оборудованию смогут внедрить современную технологию хранения корнеплодов, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники челябинского предприятия изготовили энергооборудование и установили на восьми сахарных заводах в Курской, Тамбовской и Белгородской областях. Теперь заводы смогут внедрить современную технологию хранения корнеплодов, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

"Общая протяженность маршрута бригады электромонтажного участка составила 4 980 км. <…> На восьми сахарных заводах в Курской, Тамбовской и Белгородской областях предприятие установило энергооборудование для внедрения современной технологии хранения корнеплодов. Подстанции позволят запустить системы вентилирования кагатов сахарной свеклы, что повысит степень сохранности корнеплодов и срок их хранения", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что специалисты челябинского предприятия установили 16 силовых трансформаторов (по одному в каждой комплектной трансформаторной подстанции). Затем они выполнили ошиновку, смонтировали контуры заземления, провели высоковольтные испытания и осуществили пилотный запуск оборудования. При этом на каждом из объектов пуско-наладочные и электромонтажные работы занимали три дня.

"Особенностью стал оперативный монтаж порядка 20 подстанций в удаленных друг от друга филиалах, часть из которых размещается в приграничном регионе", - отметили в министерстве.