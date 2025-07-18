По результатам исследований в 11 пробах мясной, рыбной и молочной продукции выявили несоответствия, сообщили в ведомстве

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил несоответствия и фальсифицированную продукцию в ходе проверки магазинов сети "Светофор" в Карелии. Более 1,6 т продукции было постановлено уничтожить, сообщили на сайте ведомства.

Проверки проходили в период с февраля по июнь, первая - по согласованию с органами прокуратуры, вторая - по поручению правительства РФ. В магазинах выявили нарушения целостности упаковки, хранение продукции с истекшим сроком годности и признаками порчи, а также другие факты.

"По результатам исследований в 11 пробах мясной, рыбной и молочной продукции выявлены несоответствия, в том числе в шести случаях выявлена фальсифицированная молочная продукция. <...> На продукцию общим весом более 1,6 т был наложен арест. Данную продукцию постановлено уничтожить", - сказано в сообщении.

По результатам двух проверок сети магазинов в Карелии юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов), назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Также вынесено 16 постановлений в отношении должностных и физических лиц (работников магазинов). В настоящее время на рассмотрении находятся еще семь дел об административных правонарушениях.