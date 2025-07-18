Постпред Загайнов: товарооборот между РФ и АСЕАН растет

Партнерство с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии помогает России развивать двусторонние связи с входящими в объединение государствами и наоборот, сообщил постоянный российский представитель при организации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличивается, растет поток туристов в регион. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

"У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов. Понятно, что экономически этот регион представляет для нас интерес", - сказал он.

Постпред отметил, что партнерство с АСЕАН помогает России развивать двусторонние связи с входящими в объединение государствами и наоборот. "Со своей стороны в практическом плане мы можем предложить многое нашим партнерам. Они в этом заинтересованы. Мы очень активно изучаем совместно с нашими ведомствами, соответствующими ведомствами из государств региона возможности и перспективы по запуску новых проектов, по развитию сотрудничества в самых разных отраслях", - сообщил Загайнов.