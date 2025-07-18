По данным авиакомпании, рост пассажиропотока связан с эффективной операционной деятельностью, гибким подходом к выстраиванию маршрутов и качественной работой с пассажирами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" нарастил перевозку пассажиров за первое полугодие 2025 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,7 млн человек, сообщил авиаперевозчик.

"Лоукостер "Победа" подвел операционные результаты первого полугодия 2025 года. За первые 6 месяцев текущего года лоукостер перевез 6,7 млн клиентов, это на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

Причем на внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 2%, до 5,8 млн человек. По итогам первого полугодия авиакомпания сохраняет среднюю загрузку рейсов - 95%.

В "Победе" объяснили рост пассажиропотока эффективной операционной деятельностью, гибким подходом к выстраиванию маршрутной сети и качественной работой с пассажирами. Кроме того, перевозчик использует онлайн-сервисы, позволяющие клиентам при изменении расписания рейсов оперативно и в удобном формате получать необходимую информацию и услуги - без обращения в представительства и контакт-центр.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 42 Boeing 737-800. Пассажиропоток перевозчика в прошлом году увеличился на 5%, до 13,7 млн человек. По итогам 2025 года "Победа" рассчитывает перевезти не менее 13,6 млн пассажиров.