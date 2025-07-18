Объем средств на счетах клиентов в первом полугодии 2025 года составил 3,83 трлн рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прибыль Т-банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за шесть месяцев 2025 года составила 12,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе группы "Т-технологии". Годом ранее этот показатель составил 28,87 млрд рублей.

"Прибыль по РСБУ в размере 12,8 млрд рублей за шесть месяцев 2025 года не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы", - отмечается в сообщении.

Объем средств на счетах клиентов в первом полугодии 2025 года составил 3,83 трлн рублей, увеличившись на 72% в годовом выражении. При этом вклады физических лиц выросли на 57% - до 3,03 трлн рублей, а остатки средств бизнеса увеличились в 2,7 раза - до 797 млрд рублей. Инвестиционный портфель клиентов вырос до 1,734 трлн рублей, что на 61% выше уровня июня 2024 года.

В общей сложности собственные средства клиентов и активы под управлением группы составили 5,564 трлн рублей, что на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кредитный портфель группы составил 2,9 трлн рублей, увеличившись на 2,7% за месяц и более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В том числе объем розничного кредитования вырос на 84% - до 2,279 трлн рублей, а корпоративный портфель увеличился в 7,5 раза - до 585 млрд рублей.