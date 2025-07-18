Соглашение об электронной торговле в ЕАЭС может быть подписано до конца года

Замдиректора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков отметил, что это даст значительный импульс для роста экономик стран союза

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть подписано до конца 2025 года. Об этом говорится на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам экспертных консультаций с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран ЕАЭС.

"С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом замдиректора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков отметил, что основная задача соглашения - установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке союза. "Это позволит обеспечить свободу передвижения товаров и сопутствующих услуг, что в свете стремительной цифровизации даст значительный импульс для роста экономик всех наших стран", - сказал Беков, слова которого приводятся в сообщении.

Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС разработано в рамках реализации плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.