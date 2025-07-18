Республика переживает энергетический кризис после прихода к власти Майи Санду и ее партии, заявил Мариан Лупу

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Граждане Молдавии платят за газ самую высокую цену в регионе из-за действий правительства, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил бывший председатель парламента, лидер партии "Уважаю Молдову" Мариан Лупу в эфире телеканала ExclusivTV.

"Граждане Молдавии платят за природный газ в четыре раза дороже не из-за войны на Украине, которая, несмотря на конфликт, находится в лучшем экономическом положении, чем наша страна. А из-за некомпетентности, манипуляций и лжи правительства ПДС. Другие страны региона, находящиеся в том же геополитическом контексте, платят в два, а то и в три раза меньше. Вместо прозрачности молдаване получают ложные оправдания и вымышленных виновников", - сказал Лупу. Так он прокомментировал заявления Санду и премьера Дорина Речана, что Молдавия избавилась от зависимости от "Газпрома", когда начала покупать тот же российский газ, но только через посредников в ЕС.

"Нам говорят, что мы платим "цену независимости". На самом деле в 2024 году Европейский союз закупил у Российской Федерации нефть и газ на €21,9 млрд. Молдова потребляет тот же российский газ, только через посредников, с другой этикеткой, по завышенной цене, которую население больше не может себе позволить", - пояснил Лупу.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее партии. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны, "Газпром" прекратил поставки в Молдавию с начала января 2025 года после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.