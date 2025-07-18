Губернатор Краснодарского края отметил, что в 2025 году в городе-курорте уже отдохнули 1 млн 800 тыс. человек

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июля. /ТАСС/. Турпоток в Геленджик, где возобновил работу аэропорт, вырастет по итогам этого года, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после встречи прибывшего в воздушную гавань рейса "Аэрофлота" из Москвы.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в аэропорту Геленджика 18 июля, совершив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов. Борт прошел через водную арку на стоянке № 5 воздушной гавани. Рейс на стоянке встретили Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"У нас в этом году в Геленджике уже отдохнули 1 млн 800 тыс. человек. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А с учетом открытия воздушного сообщения, я уверен, что будет не 3%, а может быть, и еще больше", - сказал Кондратьев.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. По решению Росавиации с 10 июля 2025 года был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик). 11 июля воздушная гавань сообщала, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности.

В декабре 2021 года было полностью завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет порядка 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более 1 млн пассажиров в год. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и 6 выходами на посадку. Перед терминалом располагаются парковка и ландшафтный парк. Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик тогда было отложено, его планировалось провести после снятия авиационных ограничений.

Аэропорт в Геленджике является региональным, обслуживает внутренние воздушные линии, его пассажиропоток до реконструкции в 2020 году составил около 482 тыс. человек, по итогам 2021 года аэропорт обслужил уже более 1 млн пассажиров.