Согласно принятым комитетом поправкам, в случае принятия документ вступит в силу с 1 октября 2026 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект о регулировании платформенной экономики. Планируется, что Госдума рассмотрит его на пленарном заседании 22 июля.

Согласно принятым комитетом поправкам, в случае принятия документ вступит в силу с 1 октября 2026 года. В редакции первого чтения предполагалось, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как сообщил на заседании комитета первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников, поправками к законопроекту доработаны требования к карточкам товаров: так, дополняется требование к партнеру указывать данные о маркировке в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств, а к оператору платформы - не размещать карточку товара при отсутствии такой информации.

Также поправками уточнены вопросы, касающиеся, в частности, скидок и правообладания, пояснил он.

Как отметил в своем телеграм-канале зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов, депутаты намерены продолжить работу с отраслью, с Минэкономразвития и другими органами государственной власти. "Осенью мы вернемся к дальнейшему регулированию платформенной экономики в различных форматах", - указал он.

О законопроекте

Законопроект "О платформенной экономике" был принят Госдумой в первом чтении 9 июля. Им определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением такой деятельности. Определяется понятие "цифровая платформа" - это информационная система или сайт в интернете, и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Цифровые платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющие техническую возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, осуществления оплаты товара (работы, услуги) пользователем в пользу партнера, и включенные в реестр посреднических цифровых платформ, определяются как посреднические цифровые платформы (ПЦП). Реестр ПЦП будет вести уполномоченный правительством орган.