Основными причинами потерь остаются, в частности, случаи несанкционированных подключений и аварий на сетях, сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала"

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Потери газа в Дагестане сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохраненный объем сетевого топлива сопоставим с годовым потреблением, к примеру, Дербента или Каспийска, сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"В Дагестане за первое полугодие потери газа сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохраненный объем сетевого топлива сопоставим с годовым потреблением таких городов, как Дербент или Каспийск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основными причинами потерь по-прежнему остаются случаи несанкционированных подключений, технологических нарушений и аварий на сетях.

"Мы провели масштабную работу по нескольким направлениям: реконструировали газовые сети, выявляли и устраняли незаконные вмешательства в газораспределительную систему. Кроме того, заметно улучшилась платежная дисциплина потребителей. Теперь важно не останавливаться на достигнутом, а продолжить работу", - цитирует пресс-служба руководителя "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризвана Мурадова.