Основными причинами снижения являются ключевая ставка и курс валют, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Юрин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Производство в лесопромышленном комплексе России в первом полугодии снизилось на 2-10% в зависимости от типа продукции, сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

Основными причинами снижения являются текущая ключевая ставка и курс валют, в текущей макроэкономической ситуации отрасль находится в тяжелой ситуации.

"Мы с точки зрения отрасли переработки видим за первое полугодие действительно не очень хорошую картину. У нас снижаются объемы по практически всем видам продукции, начиная от пиломатериалов, заканчивая продукцией целлюлозно-бумажных комбинатов. Снижения разные - от 2 до 10% по объемам производства. В деньгах это где-то более ярко, где-то менее ярко. И основные две причины, которые мы видим, это у нас, конечно же, та ключевая ставка, которая есть, и тот курс валют, который сейчас сформировался. У нас отрасль все-таки экспортно-ориентированная была и остается. И с такими макроэкономическими сейчас предпосылками, которые есть, к сожалению, мы находимся в очень тяжелой ситуации", - сказал замминистра.

Минпромторг со своей стороны старается помогать отрасли. Так, продолжают действовать субсидии на поддержку экспорта. "Сама по себе мера, она у нас осталась в этом году, но, к сожалению, мы все находимся в рамках достаточно жестких ограничений по бюджету. Соответственно, у нас всего запланировано порядка 1,5 миллиардов [рублей] на этот год", - отметил Юрин.