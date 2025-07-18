При этом семена сахарной свеклы и картофеля местным аграриям по-прежнему приходится закупать за рубежом, сообщила врио министра сельского хозяйства региона Алена Сытова

ТАМБОВ, 18 июля. /ТАСС/. Более 90% семенного фонда зерновых в Тамбовской области приходится на сорта отечественной селекции. При этом семена сахарной свеклы и картофеля аграриям региона по-прежнему приходится закупать за рубежом, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства региона Алена Сытова на II Межрегиональной агропромышленной выставке "День тамбовского поля - 2025".

"В настоящее время в Тамбовской области по зерновым культурам доля семян отечественной селекции составляет более 90%. Мы значительно за два года подтянулись по семенам сахарной свеклы - эта доля сегодня более 10%. Аналогичная задача стоит по картофелю, где семена отечественной селекции применяются недостаточно широко: аграрии по-прежнему отдают предпочтение импортным семенам. Сегодня главой региона поставлена задача усилить работу по получению новых отечественных сортов картофеля на базе Мичуринского аграрного университета", - сообщила Сытова.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов также принял участие в выставке. Он осмотрел экспозицию полевой техники и пообщался с представителями компаний агропромышленного сектора. Большинство из них сегодня включены в образовательные и кадровые программы региона, на базе школ и техникумов открыты профильные классы предприятий АПК. "Это очень хорошая практика, которая дает отличные результаты. Нам нужно не останавливаться и развивать это направление", - отметил Первышов.

Кроме того, гостям выставки продемонстрировали работу агродронов, которые тамбовские аграрии сегодня активно внедряют в свою работу. Беспилотники позволяют повысить эффективность обработки полей пестицидами благодаря более точному внесению растворов.

Выставка-форум "День тамбовского поля - 2025" проходит в Тамбовской области с 18 по 19 июля. В ней принимают участие более 70 экспонентов из Тамбовской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей. В рамках форума организованы круглые столы, а также проходит региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта". Ожидается, что за два дня выставки-форума ее гостями станут более 4 тыс. человек.