По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, до 2027 года в крае создадут 252 новых гостиничных номера

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Пермский край вошел в число первых трех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по объему субсидий из федерального бюджета, которые будут направлены на создание модульных средств размещения в ближайшие три года. По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" регион получит 363,6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

"Пермский край, наряду с Татарстаном и Саратовской областью, вошел в топ-3 регионов ПФО по объему поддержки за три года, заняв второе место. На создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" Прикамье получит 363,6 млн рублей", - сообщили в правительстве Пермского края.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в крае до 2027 года будет создано 252 новых гостиничных номера, 95 из которых появятся в 2025 году. За это время в семи муниципалитетах Прикамья планируется реализовать 12 инвестиционных проектов в области инфраструктуры для туризма. Помимо средств федерального бюджета, на строительство модульных гостиниц запланировано софинансирование из регионального бюджета, также более 470 млн рублей составят частные инвестиции.

Как отмечал ранее глава региона, туристическая отрасль в Прикамье развивается, в том числе за счет федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. "Особую роль играют инициативные и креативные мастера гостеприимства - краеведы и энтузиасты, любящие свою малую родину. Благодаря таким представителям отрасли нам удалось открыть Прикамье для всей страны как туристический регион", - сказал Махонин.

В 2023-2024 годах по нацпроекту уже реализовано семь инвестиционных проектов и создано 195 номеров в модульных гостиницах. На эти цели Пермскому краю из федерального бюджета было выделено 255,8 млн рублей.

В Пермском крае развивается несколько направлений туризма, в том числе экологический, детский, семейный, промышленный, гастрономический, круизный. В 2023 году, когда Прикамье отмечало 300-летие Перми, турпоток в регион составил порядка 1,2 млн человек. По итогам 2024 года турпоток составил 1,4 млн поездок. По словам губернатора региона, почти половина туристов выбрала культурно-познавательные маршруты.