Минсельхоз поддержал создание стандарта "Пиво России"

Роскачество планирует до конца года представить стандарт для признания российского происхождения пива

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России поддерживает создание стандарта "Пиво России". Об этом журналистам заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила, что Роскачество планирует до конца 2025 года представить стандарт для признания российского происхождения пива, а также впервые провести Дни российского пива в ретейле.

"Интересное предложение, которое прозвучало на сегодняшнем мероприятии - стандарт "Пиво России" по аналогии с "Вином России", который сейчас активно развивается. Мы будем это поддерживать, будем смотреть, как подготовка будет развиваться", - сказала Лут.

Она также не исключила привязку к этому стандарту определенных мер поддержки в том числе для пивоваренной отрасли.