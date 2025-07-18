Вместе с тем белорусский президент указал, что нынешняя уборочная кампания организована значительно лучше, чем в предыдущие годы

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Урожай в Белоруссии должен быть убран по принципу "умри, но сделай". Соответствующую задачу поставил президент республики Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном уборочной кампании.

"По-военному все должно быть и у специалистов, и у промышленников, и у военных. План составили, хоть умри, но сделай. Каждый день, не глядя ни на какую погоду", - сказал он на видео, которое распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Президент объяснил, почему уделяет пристальное внимание экономическим вопросам. "Я в 25 раз повторю, почему я так серьезно к экономике отношусь сегодня. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать, будем "воевать" в мирном труде, убирая хлеб и так далее. Да, тяжело, да, сложно - а когда было легко", - задался вопросом он.

Вместе с тем глава государства констатировал, что на текущий момент нынешняя уборочная кампания организована значительно лучше, чем в предыдущие годы. "Будем смотреть, как будет на деле организована уборка урожая. Но на сегодняшний день значительно лучше, чем в прошлые годы. Я не хочу распыляться по конкретным отдельным вопросам - вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой", - добавил лидер республики.