Курс юаня вырос до 10,93 рубля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 0,84%, до 2 784,63 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,67% - до 1 120,15 пункта. Курс юаня вырос на 9 копеек, до 10,93 рубля.

"Индекс Мосбиржи в конце недели не показал выраженной динамики, движения были разнонаправленными. С одной стороны, сказался технический фактор - от дивидендов очистились акции Сбербанка, "Аэрофлота", "Роснефти". С другой стороны, в согласованном постпредами стран ЕС пакете антироссийских санкций обошлось без неприятных сюрпризов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались привилегированные акции "Мечела" (+5,9%), возможно, в ожидании государственной поддержки угольной отрасли", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции Сбербанка (-5,6%), в связи с наступлением даты "отсечки" для получения дивидендов.

Прогноз на 21 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в понедельник курс доллара будет колебаться на уровне 77-80 рублей, юань - в диапазоне 10,7-11 рублей. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 725 - 2 825 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 21 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 21 июля: 77-79, 89-91 и 10,8-11,2 рублей соответственно.