Производители дооснастили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС" 50 тыс. автомобилей

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак отметил, что использование системы помогает ускорить реакцию служб спасения, сокращая время между случаем чрезвычайной ситуации и прибытием помощи

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Автоваз", Горьковский автозавод и "Камаз" бесплатно дооборудовали устройствами вызова оперативных служб, подключающихся к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", более 50 тыс. транспортных средств, выпущенных в период с 2022 по 2023 год. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Как отмечается, устройства направлены на повышение безопасности водителей и пассажиров, которые могут одним нажатием за считанные секунды вызвать спасателей при ДТП и сообщить о любых происшествиях в пути. Устройство также активируется автоматически и передает экстренным службам координаты автомобилей при тяжелых авариях, когда пострадавшие находятся в состоянии шока или вследствие травм не могут самостоятельно запросить помощь.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что использование системы "ЭРА-ГЛОНАСС" помогает ускорить реакцию служб спасения, сокращая время между случаем чрезвычайной ситуации и прибытием помощи, что непосредственно влияет на повышение уровня безопасности на дорогах.

В сообщении отмечается, что дооснащение устройствами вызова экстренных оперативных служб проходит в рамках ранее согласованных Росстандартом программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением транспортных средств.

"Тот факт, что российские производители бесплатно дооснаситили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, выпущенные в период с 2022 по 2023 год, очередное доказательство того, какое внимание уделяется государством спасению людей в авариях и при чрезвычайных ситуациях. Мы с уверенностью можем говорить, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи жизней водителей и пассажиров", - рассказал ТАСС генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. По его словам, к 2030 году число подключенных транспортных средств должно увеличиться с 13 млн до 20 млн.