В работе мобильного приложения "Вкусно - и точка" произошли сбои

На работу сервиса пожаловались 438 пользователей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне сообщают о сбоях в работе мобильного приложения сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 19:37 мск, на работу сервиса пожаловались 438 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (12%), Москвы (11%), Нижегородской (10%) и Самарской областей (6%).

Согласно Downdetector, 70% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 15% - сбой в работе сайта, 11% - общий сбой, 1% - сбой в оповещениях.