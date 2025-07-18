Ярославль возобновил прямое авиасообщение с Пермью

Губернатор области Михаил Евраев сообщил, что рейсы авиакомпании "Руслайн" будут выполняться по пятницам и воскресеньям

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью, приостановленное летом 2024 года, возобновилось. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

"Продолжаем работу по развитию авиасообщения. Сегодня из Ярославля вылетел первый в этом году пассажирский рейс в Пермь. В прошлом сезоне этот маршрут был популярен и благодаря сотрудничеству с правительством Пермского края мы смогли его восстановить", - написал Евраев.

Рейсы авиакомпании "Руслайн" будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет 1 час 40 минут, расписание действует до конца года.

"С сентября мы также планируем возобновить регулярные рейсы в Казань. Параллельно ведем переговоры с правительством Свердловской области о запуске направления в Екатеринбург, со Ставропольским краем - о рейсах в Минеральные Воды, а также с Челябинской областью", - отметил Евраев.

По его словам, дополнительные возможности появятся с завершением реконструкции международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в 2027 году. Сейчас из Ярославля доступны полеты в Москву, Пермь, Самару, Санкт-Петербург и Сочи.