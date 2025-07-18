Речь идет о центральных и южных регионах страны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавиации почти 6,4 млрд рублей для субсидий аэропортам центральных и южных регионов России. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Агентству необходимо проконтролировать эффективное расходование средств и отчитаться об этом кабмину до 1 февраля 2026 года.

Средства выделены на частичное возмещение операционных расходов и процентов по кредитам во время действия временных ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Одним из требований для получения субсидии - отсутствие значительного сокращения штата сотрудников. В частности, численность персонала на момент получения субсидии не должна быть меньше более чем на 10% по сравнению с данными на 1 января 2022 года.

Накануне Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России дополнительно направит аэропортам в центральных и южных регионах страны более 6 млрд рублей. По его словам, благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями. На частичное компенсирование расходов воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов, правительство уже направило около 27 млрд рублей.