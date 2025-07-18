ОП обратится в ФАС и РКН по вопросам удаления рекламы из запрещенных соцсетей

По словам члена комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, необходимо понять, за какой период надо удалять старые рекламные посты, чтобы избежать существенных штрафов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обратится в ФАС и Роскомнадзор для разъяснения вопросов, связанных с удалением старых рекламных постов и публикаций бизнес-сообществ и блогеров в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и на запрещенных в стране сайтах. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Обращение от имени ОП РФ будет направлено и в ФАС, и в Роскомнадзор с просьбой разъяснить, с какой даты необходимо удалять старые рекламные посты, поскольку с 1 сентября этот вопрос будет в фокусе внимания как ФАС, который привлекает к ответственности за незаконную рекламу, так и Роскомнадзора, который осуществляет контроль за размещением информации в ставших запрещенными ресурсами, а также ведет реестр телеграм-каналов, начиная от 10 тыс. подписчиков", - сказал Машаров.

Он уточнил, что такое решение принято в ОП в ходе встречи общественников с представителями бизнес-сообществ, в том числе оказывающих услуги в сфере онлайн-образования, блогерами, специалистами финансового рынка, экспертами, занимающимися темой интерактивной рекламы. На круглом столе эксперты обсуждали изменения в федеральный закон "О рекламе", которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Машаров отметил, что рынок в настоящее время очень беспокоит вопрос удаления старого контента на запрещенных ресурсах. "Возможны ситуации, когда администрация зарубежного канала не идет на контакт и не дает возможности удалить старую информацию, доступ к аккаунту утерян. Кроме этого, необходимо понять, за какой период надо удалять старые рекламные посты, чтобы избежать достаточно существенных штрафов", - сказал Машаров.

Он отметил, что экспертов и бизнес также волнует вопрос как оперативно заменить каналы мессенджеров и социальных сетей, которые будут под запретом. "Бизнес открыто поддерживает переход на отечественные каналы и мессенджеры, в частности, Rutube и MAX, но при этом важно, чтобы российские площадки могли заменять запрещенные сети с точки зрения функционала и возможностей для продвижения. Кроме того, общая задача сделать так, чтобы не пострадали потребители контента, граждане", - сказал Машаров.

О новом законе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок попадут в том числе такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещен в РФ, принадлежат корпорации Meta). Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. При этом публикации, размещенные до 1 сентября, могут нарушать новые требования, если остаются активными - например, закрепленные посты или сторис. Чтобы избежать штрафов, их нужно заранее удалить или адаптировать к новым нормам. За нарушение грозят штрафы: до 100 тыс. рублей для физлиц, до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Возможны и более жесткие меры - блокировка аккаунта или удаление контента.