В случае достройки транспортного средства на базовом шасси в России общая сумма подлежащего оплате утильсбора не меняется

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило корректировки для отдельных категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, сообщил Минпромторг РФ.

Соответствующие изменения в постановление правительства уточняют объекты уплаты утильсбора и касаются в основном специальных транспортных средств и шасси. Размеры действующих коэффициентов на такую технику донастроены в соответствии с видом и грузоподъемностью. Постановление вступит в силу с 1 августа 2025 года.

"Величина коэффициентов расчета суммы утильсбора для отдельных позиций перечня выравнена с коэффициентами, которые установлены для шасси транспортных средств соответствующих категорий. Например, автосамосвалов, автофургонов, автобетоносмесителей, седельных тягачей. Такое решение позволит унифицировать подходы к расчету суммы утильсбора в данном сегменте. При этом в случае достройки транспортного средства на базовом шасси в России общая сумма подлежащего оплате утильсбора не меняется", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Также постановлением вносятся корректировки с целью выравнивания условий на территории ЕАЭС. "Принято решение привести коэффициенты на автомобили российского производства, ввозимые физическими лицами на территорию нашей страны из стран ЕАЭС для личного пользования, в соответствие коэффициентам, действующим для автомобилей, произведенных в странах Союза", - отметили в министерстве.

"Подписанное сегодня постановление - своевременное решение. На фоне сжатия рынка специализированной колесной техники и обострения конкуренции с импортом даже в сегментах, где исторически сильны позиции российских производителей, например, в сегменте автокранов, комбинированных дорожных машин. Государство предприняло оперативные меры для выравнивания конкуренции и поддержки отечественных предприятий", - отметила директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.