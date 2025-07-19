Ее заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за оправдание и пропаганду терроризма, а также распространение фейков о ВС РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Долг по неоплаченным штрафам на сумму более 128 тыс. рублей значится в России у журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов), которую 18 июля суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за оправдание и пропаганду терроризма, а также распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задолженность Курбангалеевой по неоплаченным штрафам и исполнительным сборам по ним превышает 128 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

В мае прошлого года Курбангалеева с соучастником, находясь за пределами России, разместила в интернете на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. В январе 2023 года, находясь за границей, она также разместила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО.

Второй Западный окружной военный суд 18 июля заочно признал Курбангалееву виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета группой лиц) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Она приговорена к 8 годам лишения свободы заочно.

Курбангалеева в настоящее время проживает в Праге, ведет свой канал на YouTube. Журналистка объявлена в международный розыск.