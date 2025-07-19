Количество виноделов на российском рынке прибавляется по 10-15 ежегодно, рассказала директор департамента исследования качества и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Объем производства вина в России возрастет к 2027 году на 20% в связи с входом в силу новых виноградников. При этом качество вина и крупных российских производителей, а также небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) остается стабильно высоким, сообщила ТАСС директор департамента исследования качества и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева в кулуарах проходящего в Сыктывкаре I Винного фестиваля.

"По объемам производства мы видим, что пока остаемся на уровне 2024 года, скачка не было, потому что все посадки 2022-2023 годов еще не вошли в плодоношение, виноградники набирают рост через 10-15 лет, тогда будут другие объемы. Поэтому прогноз такой: 2025 год сопоставим с прошлым годом. Ждем к 2027 году увеличение на 20% по объемам производства. Далее прогнозируется рост по 10% ежегодно", - сообщила ТАСС представитель Роскачества. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году в России было произведено 32,5 млн дал виноградного вина.

Увеличиваются и площади виноградников, но пригодная для объемного виноградарства и виноделия территория традиционно сосредоточена на юге страны. "Это требует саженцев, работы с землей, больших инвестиций со стороны государства, самих виноделов. Виноделие - это очень дорогой бизнес, инвестиции окупаются через 20 лет. Саженцы - и международные, и классические российские сорта. Из новых регионов, где появились свои виноградники - это Московская, Воронежская области, где сами работают с саженцами. Классические для виноградарства регионы - Крым, Севастополь, Краснодар, Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия - Алания - вот наша винодельческая карта. Но есть фермерские винодельни в Тюмени, Мурманской области, на Дальнем Востоке, которые работают с привозным виноградом", - отметила Латышева.

Количество виноделов прибавляется в России по 10-15 ежегодно. "Количество больших производителей стабильно, мы говорим о 20 больших крупных предприятиях в стране, которые заполняют рынок, но видим, как неизменно растет количество и качество небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые начинают работать с вином. Это очень ярко видно на юге - в Севастополе есть кластер "Село родное", где 15-20 виноделов, которые даже не имея своей винодельни, льют продукт на соседней, что не запрещено законом. Продукция фермерских виноделен - высокого качества", - сообщила Латышева.

О качестве российского вина

Ежегодные исследования Роскачества "Винный гид России" подтверждают стабильно высокое качество продукции, подчеркнула она. "Мы видим, что у определенных регионов идет стабильно высокое качество вина, даже несмотря на то, крупный это производитель или небольшой. У небольших виноделен свой стиль производства, но есть ГОСТ, который закрепляет правило производства определенного типа вин. А далее фишки, к примеру, выдержка в бочке, но качество КФХ достаточно высокое. Потому что с вином работают профессионалы, это особый продукт. Неправильно сделав один раз, можно потерять весь урожай, тут очень внимательно относятся", - отметила Латышева.

По ее словам, на I Винном фестивале в Коми представлено более 100 наименований продукции от 30 производителей, северяне смогут оценить весь колорит южных регионов. В России более 300 производителей винодельческой продукции, более девяти тысяч наименований вин ежегодно, которые проходят через ЕГАИС и продаются на территории Российской Федерации. "Качество вина растет. Продукции с нарушением ГОСТа, с нарушением требований безопасности практически нет", - подытожила представитель Роскачества.

В Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Республики Коми, 18-20 июля проходит I Винный фестиваль. Одновременно с этим в этнопарке проводится I Всероссийская конференция по развитию сельского туризма с участием более 100 человек из разных уголков России, а также возрожденный спустя шесть лет фестиваль воздухоплавания "Живой воздух".