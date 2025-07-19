Руководитель проектов компании "Имплемента" также отметил, что российский сорт Urals при цене Brent в $70-72 за баррель торгуется с дисконтом около $10

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мировые цены на нефть Brent могут подняться до $75-85 за баррель на фоне ожиданий по возможным пошлинам США для покупателей сырья из РФ и новых санкций ЕС, заявил ТАСС руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. При этом санкции ЕС хоть и могут привести к росту дисконта на российскую нефть, но применять новые механизмы будет затруднительно, считает он.

По словам Тимонина, после анонса возможных 100% тарифов на импорт российской нефти со стороны администрации Трампа в середине июля цена Brent снизилась до $68,7, отражая скептицизм рынка, однако к 18 июля на фоне одобрения ЕС очередного пакета санкций с новым ценовым потолком укрепилась до $70,2. "С учетом сохраняющегося риска дальнейших ограничений экспорта и сложностей с логистикой вероятен дополнительный рост цен до $75-85", - отметил он.

При этом ценовой потолок ЕС на уровне $47,6 за баррель примерно на 15% ниже среднерыночных котировок, что усиливает давление на страховщиков и судовладельцев. "Это вынуждает покупателей требовать еще более глубоких скидок или переходить на альтернативные схемы поставок, что увеличивает волатильность спотового рынка", - сказал эксперт.

Тимонин добавил, что российский сорт Urals при цене Brent в $70-72 за баррель торгуется с дисконтом около $10. "С учетом понижения европейского потолка и сохраняющихся санкционных рисков этот дисконт с высокой вероятностью увеличится. Однако одновременно с этим ограничение предложения российской нефти будет оказывать повышающее давление на глобальные котировки, что, вероятно, затруднит процесс имплементации нового санкционного механизма", - считает эксперт.

18 июля послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.