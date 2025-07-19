Максимальным значением за день стала отметка в 2 832,8 пункта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии дополнительной торговой сессии выходного дня рос на 0,64%, превысив 2 800 пунктов впервые с 4 июля 2025 года, и находился на уровне 2 802,55 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:39 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 832,8 пункта (+1,73%), что стало максимальным значением за день.

По данным на 14:17 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 821,22 пункта (+1,31%).

Московская биржа с 28 июня начала расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) с 10:00 до 19:00 мск во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Таким образом, индекс рассчитывается в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.