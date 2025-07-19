По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, такого показателя удастся достичь после реконструкции вотчины Деда Мороза и создания особой экономической зоны "Тематический парк Деда Мороза"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Туристический поток в старинный город Великий Устюг после реконструкции вотчины Деда Мороза и создания особой экономической зоны "Тематический парк Деда Мороза" возрастет до 1 млн человек в год. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, поздравляя устюжан с 878-летием города.

"Этот город - жемчужина Русского Севера, один из главных туристических центров зимней России. Город с сильными традициями, характером и душой, широко известен как родина нашего волшебника Деда Мороза. По поручению президента России создаем в Великоустюгском округе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Тематический парк Деда Мороза". По завершении проекта Великий Устюг станет флагманом туристического развития страны с турпотоком около 1 млн человек в год", - сообщил Филимонов в Telegram-канале.

Развитие вотчины невозможно без благоустройства самого города, комплексного развития его инфраструктуры. Уже в 2025 году будут приведены в порядок улица Красная, Советский проспект, Монумент Славы и площадь Ленина, в следующем - площадь Землепроходцев. 880-летие город встретит обновленным, красивым и современным, сообщил губернатор.

"Великий Устюг основан в 1147 году, является ровесником Вологды и Москвы. Здесь живут потомки поколения победителей. Мы помним и чтим героев Отечества прошлых лет и настоящего, ветеранов СВО, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, отстаивая интересы нашей великой России. Эта земля связана с именами великих русских землепроходцев Ерофея Хабарова, Семена Дежнева, Владимира Атласова и многих других. От них устюжане унаследовали дух пассионарности, харизматичности и свободолюбия", - отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, в 2025 году уже выделено около 500 млн рублей на реконструкцию и благоустройство центральной набережной города и туристической части Великого Устюга. В День города в Великом Устюге проходят концерты, работают интерактивные и музейные площадки: от квестов и детских программ до литературных встреч и художественных выставок. Завершится празднование 21 июля.

Великий Устюг - это город-музей, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что царь Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев "обиход". В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Одновременно развивались кустарные производства, художественные промыслы, многие из которых сохранились до наших дней. Город сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие. В Великом Устюге и окрестностях сохранилось 146 объектов культурного наследия.