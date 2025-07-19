Компания использует все возможности по сокращению времени задержек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. В пути следования по направлению в Крым и из него задерживаются 16 поездов, заявила компания "Гранд сервис экспресс".

По состоянию на 16:00 мск, в Крым задерживаются на 5,5 часа поезда №75/76 Омск - Симферополь отправлением 16.07 и №97/98 Москва - Симферополь отправлением 18.07. Также с опозданием в 9,5 часа следует состав №17/18 Москва - Симферополь отправлением 18.07, на 10 часов опаздывает поезд №67/68 Москва - Симферополь отправлением 18.07. Состав №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 18.07 задерживается на 9 часов, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 18.07 - на 1 час. Два поезда №91/92 Москва - Севастополь отправлением 18.07 и №163/164 отправлением 18.07 задерживаются на 1,5 часа.

Из Крыма, по данным на то же время, опаздывает на 9 часов поезд №17/18 Симферополь - Москва отправлением 18.07. На 8 часов задерживается состав №27/28 Симферополь - Москва отправлением 18.07. Время опоздания поезда №163/164 Феодосия - Москва отправлением 18.07 составляет 9,5 часа. Также на 8,5 часа задерживается поезд №473/474 Симферополь - Смоленск отправлением 18.07, на 6 часов - №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 5,5 часа - №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 5 часов - №167/168 Симферополь - Москва отправлением 18.07, на 1,5 часа - №173/174 Евпатория - Москва отправлением 18.07.

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам предоставляется питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - подчеркнули в "Гранд сервис экспресс".

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.