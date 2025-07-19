Il Sole 24 Ore: введение США пошлин в 30% может остановить рост экономики Италии

По данным газеты, это может спровоцировать потери в размере почти €30 млрд в период между 2025 и 2026 годами

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин с 1 августа может привести к совокупному сокращению ВВП Италии на 1,4%, что фактически сведет на нет ожидаемый рост экономики страны на 0,6% в этом году и на 0,8% в 2026 году. Об этом сообщила итальянская ведущая деловая газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на аналитический бюллетень EY Parthenon.

По ее данным, пошлины США могут спровоцировать потери в размере почти €30 млрд в период между 2025 и 2026 годами. При 20-процентных пошлинах экономический ущерб составит около €20 млрд, указывают эксперты.

Больше всего могут пострадать секторы, "наиболее зависимые от США, такие как фармацевтика, агропродовольственный сектор и некоторые отрасли машиностроения", прокомментировал Марко Давидди, управляющий партнер компании EY. Аналитики исключают вероятность снижения пошлин ниже 20%, считая такой сценарий маловероятным.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.