Инцидент произошел из-за падения обломков БПЛА

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. После происшествия на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области с падением обломков БПЛА 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД) следуют с задержками, сообщила компания.

"В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая - Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении.

Среди задерживающихся поездов - составы, направляющиеся из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов.

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - отметили в ФПК.

В свою очередь, крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил о задержке 10 поездов "Таврия" в Крым и 11 из Крыма. Время задержки поездов составляет от 1 до 12 часов. "Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - добавили в компании.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.