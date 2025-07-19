Врио губернатора области Александр Хинштейн отметил, что решение касается тех, кто из-за повреждений временно не может оставаться в своем доме и получил выплату в 150 тыс. рублей

КУРСА, 19 июля. /ТАСС/. Жители Курской области, чье имущество было повреждено в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, получат по 195 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Всего от апрельской атаки в Курске пострадали 111 человек. За утрату имущества, как и жители приграничья, они получили из федерального бюджета по 150 тыс. рублей. Еще по 195 тыс. рублей на каждого члена семьи (из расчета 65 тыс. рублей за три месяца) направим из областного бюджета. <…> Эту меру поддержки распространим на жителей всех домов, поврежденных от атак ВСУ начиная с 6 августа 2024-го и находящихся за пределами отселенных приграничных районов", - написал он.

Хинштейн отметил, что решение касается тех, кто из-за повреждений временно не может оставаться в своем доме и получил выплату в 150 тыс. рублей. Таких людей в регионе еще 334 человека. "Такое решение считаю справедливым, поскольку собственники отдельных квартир полностью утратили все свое имущество. Деньги понадобятся людям на покупку мебели, техники и необходимых предметов быта", - добавил врио главы региона.