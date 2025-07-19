Объективные данные показывают, что санкционная политика нанесла ущерб прежде всего ее авторам, в первую очередь Германии, указал бывший вице-президент Еврокомиссии

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза (ЕС) против России представляют собой редкий пример того, как реализация политической цели полностью обернулась против своих авторов. Такое мнение высказал бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности (2004-2010) Гюнтер Ферхойген.

Как он указал в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche, ни одна из целей Евросоюза - разрушить Россию с помощью жестких санкций и политически изолировать ее - не была достигнута. По оценкам экс-еврокомиссара, в истории "не так много примеров того, как политическая цель, а именно попытка поставить противника на колени в экономическом плане, полностью обернулась бы против ее авторов".

"Экономическая война против России является одним из таких примеров", - считает Ферхойген. Несмотря на отказ Евросоюза признать это, объективные данные показывают, что "санкционная политика нанесла ущерб прежде всего ее авторам, в первую очередь Германии", добавил он.